Выполните действия a) x+y/x•x2/ax+ay

Алгебра
Выполните действия a) x+y/x•x2/ax+ay
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x+y/x•x2/ax+ay=х+ (2ху/ах^2)+ау=  ; х и  ау домножить на ах^2 после заменатель у всех  слагаемых сокращаем и получается ; ах^3+ 2ху+ а^2 x^2 y= 2ху + х^2(ах+ a^2у) Больше упростить нельзя
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