Выполните действия a) x+y/x•x2/ax+ay

Гость: Гость:

x+y/x•x2/ax+ay=х+ (2ху/ах^2)+ау= ; х и ау домножить на ах^2 после заменатель у всех слагаемых сокращаем и получается ; ах^3+ 2ху+ а^2 x^2 y= 2ху + х^2(ах+ a^2у) Больше упростить нельзя