Расскажите о заповедях в которых говорится об отношении людей друг к другу.Объясните как вы их понимаете

Гость: Гость:

ебёнок поймёт, что под почитанием родителей подразумевается забота, внимание, уважение и разумное послушание и, что с почтением нужно относится не только к своим родителям, но и ко всем людям, более старшего возраста; · овладеет понятием «разумное послушание», как послушание, не противоречащее Заповедям Божиим; · осмыслит, что заповедь «не убий» относится не только к человеку, но и к животным и растениям; · поймёт, что присвоение, а тем более утаивание найденной вещи, есть нарушение 8-й Заповеди; · у ребёнка появится желание сделать всё возможное для того, чтобы утерянная вещь вернулась к своему хозяину; · осознает, что все Заповеди тесно переплетены друг с другом, и невозможно нарушить одну Заповедь, не нарушив другие; · придёт к выводу, что от человека не требуется невозможного: все Заповеди выполнимы.