Расскажите о заповедях в которых говорится об отношении людей друг к другу.Объясните как вы их понимаете

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Расскажите о заповедях в которых говорится об отношении людей друг к другу.Объясните как вы их понимаете
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ебёнок поймёт, что под  почитанием родителей подразумевается забота, внимание, уважение и разумное послушание и, что  с почтением нужно относится не только к своим родителям, но и ко всем людям, более старшего возраста; ·        овладеет понятием «разумное послушание», как  послушание, не противоречащее Заповедям Божиим; ·        осмыслит, что заповедь «не убий» относится не только к человеку, но и к животным и растениям; ·        поймёт, что присвоение, а тем более утаивание найденной вещи, есть нарушение 8-й Заповеди; ·        у ребёнка появится желание сделать всё возможное для того, чтобы утерянная вещь вернулась к своему хозяину; ·        осознает, что все Заповеди тесно переплетены друг с другом, и невозможно нарушить одну Заповедь, не нарушив другие; ·        придёт к выводу, что от человека не требуется невозможного: все Заповеди выполнимы.

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