Запиши суммы в тетрадь. воспользуйся правилом перестановки слагаемых и найди зна??ения сумм.1+7 2+7 3+7 4×7 5+7 6+7 8+7
Математика
Запиши суммы в тетрадь. воспользуйся правилом перестановки слагаемых и найди зна??ения сумм.1+7 2+7 3+7 4×7 5+7 6+7 8+7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+1=8, 7+2=9, 7+3=10, 7*4=28, 7+5=12, 7+6=13, 8+7=15
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