(упр 450.) составь словарный диктант из десяти слов с опасными сочетаниями звуков. з??пиши сначала те,которые поддаются проверке, а потом не проверяемые. буквы на месте этих сочетаний подчёркивай . отмечай и другие орфограммы. ...
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(упр 450.) составь словарный диктант из десяти слов с опасными сочетаниями звуков. з??пиши сначала те,которые поддаются проверке, а потом не проверяемые. буквы на месте этих сочетаний подчёркивай . отмечай и другие орфограммы. ( упр 446.) УЗНАЙ СКАЗКИ И АВТОРА. три девицы под окном пряли поздно вечерком... глядь - поверх текучих вод лебедь белая плывёт. здравствуй, князь ты мой прекрасный! что ж ты тих, как день ненастный? *** и с царевной на крыльцо пёс бежит и ей в лицо жалко смотрит, грозно воет, словно сердце пёсье ноет... ...красно солнце отвечало,- я царевны не видало. выпиши все слова с орфограммой : буква на месте непроизносимого согласного звука. рядом объясняй выбор букв. не забывай об окошках в проверочных словах. выпиши примеры слов, в корнях которых есть главные опасности письма:4-5 с безударными гласными и 4-5 с согласными, парными по глухости звонкости. доказывай, что буквы выбраны верно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(450)Хрустнул- хруст Сердце-сердечко Честный-честь Вкусный-вкусить Известие-весть Не проверяемые: Автобус, вокзал, двадцать, завтра, завтрак, здесь, здравствуйте, легко, лестница, нарочно, пожалуйста, праздник, трамвай, футбол, шестнадцать, чувство, искусство, искусный. Вроде так,как я поняла) (446) поздно, здравствуй, ненастный, сердце, солнце - буква на месте непроизносимого согласного звука. девицы, вечерком, текучих, отвечало-безударные гласные в корне глядь, вод, плывет, бежит- парные глухие и звонкие согласные в конце слова
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