Почему воду в электрический чайник необходимо наливать до включения его в сеть
Физика
Почему воду в электрический чайник необходимо наливать до включения его в сеть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сгореть сможет Вот и ВСЕ
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