Помогите пожалуйста выполнить задание В1, С1. Спасибо
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Помогите пожалуйста выполнить задание В1, С1. Спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В1 4 С1 1)С вами легко, у тебя мяч, думали о них, дайте мне, ты подсматриваешь, помню её. О ком-п.п , о них-п.п, с вами-тв.п, у тебя-род.п, мне-д.п, ты-им.п
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