Тане 26 лет у неё 3 брата брату 27 другому 24 и третьему 25 какого года родились Танены ??ратья если она родилась в 1950 году

Математика

Тане 26 лет у неё 3 брата брату 27 другому 24 и третьему 25 какого года родились Танены ??ратья если она родилась в 1950 году

Автор: Гость