Тане 26 лет у неё 3 брата брату 27 другому 24 и третьему 25 какого года родились Танены ??ратья если она родилась в 1950 году
Математика
Тане 26 лет у неё 3 брата брату 27 другому 24 и третьему 25 какого года родились Танены ??ратья если она родилась в 1950 году
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 27-26=1 1950-1=1949 (году)-родился брат,которому 27 лет. 2) 26-24= 2 1950+2=1952 (году)- родился брат,которому 24 года. 3) 26-25=1 1950+1=1951 (году)-родился брат,которому 25 лет.
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