Срочно нужна помощь!!!! Вкладчик положил в банк 4000 грн. За первый год ему было начис??ено определенный процент годовых, а второго года банковский процент был уменьшен на 4%. В конце второго года на счету было 4664 грн. Скольк...
Алгебра
Срочно нужна помощь!!!! Вкладчик положил в банк 4000 грн. За первый год ему было начис??ено определенный процент годовых, а второго года банковский процент был уменьшен на 4%. В конце второго года на счету было 4664 грн. Сколько процентов составляла банковская ставка в первый год?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение Обозначим через x – увеличение вклада в первый год, тогда x + 4/100% = x + 0,04 начисления во второй год. По условию задачи составляем уравнение для определения неизвестной x 4000(1 + x)(1 + x + 0,04) = 4664 После упрощений получим квадратное уравнение вида 4000 x 2 + 8160 x – 504 = 0 D = 8160 2 – 4*4000*(- 504) = 8640 2 x ₁ = (- 8160 - 8640)/2*4000 = - 2,1 x ₂ = (- 8160 + 8640)/2*4000 = 0,06 Первый корень отбрасываем, второй соответствует ставке в 6% годовых. Ответ: 6%
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