Срочно нужна помощь!!!! Вкладчик положил в банк 4000 грн. За первый год ему было начис??ено определенный процент годовых, а второго года банковский процент был уменьшен на 4%. В конце второго года на счету было 4664 грн. Скольк...

Алгебра

Срочно нужна помощь!!!! Вкладчик положил в банк 4000 грн. За первый год ему было начис??ено определенный процент годовых, а второго года банковский процент был уменьшен на 4%. В конце второго года на счету было 4664 грн. Сколько процентов составляла банковская ставка в первый год?

Автор: Гость