Решите примеры. x-93,1 =79,01;x-43,12=90;x-42,16=69,2
Математика
Решите примеры. x-93,1 =79,01;x-43,12=90;x-42,16=69,2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-93,1=79,01 х=79,01+93,1 х=172,11 ____ х-43,12=90 х=90+43,12 х=133,12 _____ х-42,16=69,2 х=69,2+42,16 х=111,36
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Нужно написать маленькое сочинение, в котором рассказать о какой-нибудь вещи наподобие рассказа Михаила Андреевича Осоргина "Пенсне" ПОЖАЛУЙСТА, ...
Математика
Математика
Из одного города выехал автомобиль со скоростью 70 км/ч. Через три часа из другого города навстречу автомобилю выехал автобус со скоростью 60 км/ч....
Алгебра
Помогите пожалуйста! Решить задачу Моторная лодка прошла 28 км против течения и 16 км по течению реки, затратив на весь путь 3 часа. Какова ск...