Решите пж!!!!!!!!!!!срочно!!!!!!!
Математика
Решите пж!!!!!!!!!!!срочно!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3/2 обратная дробь,она и будет ближе к 1. 2)2/4 обратная 4/2 она же и будет ближе к 1,3/7 обратная 7/3 3)Неправильная дробь,так как при переворачивании дроби,она будет делиться до 10 или 100,поэтому она и будет ближе к 1
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