Решите пж!!!!!!!!!!!срочно!!!!!!!

Гость: Гость:

1)3/2 обратная дробь,она и будет ближе к 1. 2)2/4 обратная 4/2 она же и будет ближе к 1,3/7 обратная 7/3 3)Неправильная дробь,так как при переворачивании дроби,она будет делиться до 10 или 100,поэтому она и будет ближе к 1