Аня хочет вписать числа в пустые кружочки так,чтобы на всех сторонах пятиугольника суммы трёх чисел были одинаковы.Какое число она должна вписать в закрашенный кружочек

Математика

Аня хочет вписать числа в пустые кружочки так,чтобы на всех сторонах пятиугольника суммы трёх чисел были одинаковы.Какое число она должна вписать в закрашенный кружочек

Автор: Гость