Аня хочет вписать числа в пустые кружочки так,чтобы на всех сторонах пятиугольника суммы трёх чисел были одинаковы.Какое число она должна вписать в закрашенный кружочек
Математика
Аня хочет вписать числа в пустые кружочки так,чтобы на всех сторонах пятиугольника суммы трёх чисел были одинаковы.Какое число она должна вписать в закрашенный кружочек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я сама над этим заданием думаю..
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
Химия
Определить массу нитрата калия образующегося при взаймодействий азотной кислоты массой 126г и гидроксида калия массой 168г