Аня хочет вписать числа в пустые кружочки так,чтобы на всех сторонах пятиугольника суммы трёх чисел были одинаковы.Какое число она должна вписать в закрашенный кружочек

Математика
Аня хочет вписать числа в пустые кружочки так,чтобы на всех сторонах пятиугольника суммы трёх чисел были одинаковы.Какое число она должна вписать в закрашенный кружочек
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Гость:
Я сама над этим заданием думаю..
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