Добрый вечер помогите пжлстттт поставьте предложение в вопросительную и отрицательную формы: He was listened to attentively
Английский язык
Добрый вечер помогите пжлстттт поставьте предложение в вопросительную и отрицательную формы: He was listened to attentively
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Did he was listen to attentively? He did not was listen to attentively.
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