Сочинение рассуждение:" К учебникам надо относиться бережно. "

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Мы ходим в школу, учимся читать и писать, начинаем "дружить" с книгами. Существуют множество книг: справочники, художественная литература и, в том числе учебники. С помощью учебников мы получаем знания. Нужно их беречь хотя бы из-за этого. С учебниками надо обращаться очень аккуратно: не рвать, не загибать листы, а пользоваться закладкой, не писать на книжных листах ручкой. Пометки надо делать карандашом, а затем стирать их. Если каждый из нас будет следовать этим простым правилам, сколько кубометров леса мы сбережём ведь картон и бумага сделаны из древесины. А лес - это красота нашей Земли.