Сочинение рассуждение:" К учебникам надо относиться бережно. "

Русский язык
Сочинение рассуждение:" К учебникам надо относиться бережно. "
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы ходим в школу, учимся читать и писать, начинаем "дружить" с книгами. Существуют множество книг: справочники, художественная литература и, в том числе учебники.  С помощью учебников мы получаем знания. Нужно их беречь хотя бы из-за этого. С учебниками надо обращаться очень аккуратно: не рвать, не загибать листы, а пользоваться закладкой, не писать на книжных листах ручкой. Пометки надо делать карандашом, а затем стирать их. Если каждый из нас будет следовать этим простым правилам, сколько кубометров леса мы сбережём ведь картон и бумага сделаны из древесины. А лес - это красота нашей Земли.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Предприятие выпустило 50000 акций. 10000 приобрела фирма Весна, что составило 4/5 акций, приоретенных фирмой Подснежник. Сколько акций распределили...
Ответить
Химия
Очень нужно составить цепочку превращений. Помогите пожалуйста. Большое спасиб??.
Ответить
Литература
Помогите с литературой)) Нужно ответить на вопросы из текста К. Дойла "Голубой карбункул" Докажите примерами или цитатами из текста, что Шерлок...
Ответить
Биология
Только для растительной клетки характерно наличие
Ответить
Русский язык
К данным именам существительным подобрать синонимы, определить их род перстень- зной- укрепление- мрак- удача- занавес-безмолвие-.
Ответить