Примеры в художественной литературе, как любовь изменила человека в лучшую сторо??у.

Литература
Примеры в художественной литературе, как любовь изменила человека в лучшую сторо??у.
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Гость:
Капитанская дочка(пушкин) Рассказ о любви(чехов) После бала(толстой) Кавказ(бунин) Куст сирени(куприн)
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