В усадьбе Абрамцево проходят мастер классы по лепке из глины.В печи обожгли 68 ваз,??то составляет 4/7 всех поделок,которые были вылеплены.Сколько поделок осталось обжечь в печи.

Математика

В усадьбе Абрамцево проходят мастер классы по лепке из глины.В печи обожгли 68 ваз,??то составляет 4/7 всех поделок,которые были вылеплены.Сколько поделок осталось обжечь в печи.

Автор: Гость