В усадьбе Абрамцево проходят мастер классы по лепке из глины.В печи обожгли 68 ваз,??то составляет 4/7 всех поделок,которые были вылеплены.Сколько поделок осталось обжечь в печи.
Математика
В усадьбе Абрамцево проходят мастер классы по лепке из глины.В печи обожгли 68 ваз,??то составляет 4/7 всех поделок,которые были вылеплены.Сколько поделок осталось обжечь в печи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)68:4/7 равно 2працента ваз асталось 2)68:2равно 34 вазы асталось Ответ 34 вазы
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