Весна, но холодно. Разбор предложения
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Весна, но холодно. Разбор предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
весна подлежащие выр сущно союзхолодно обстаятесьство выр нар
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