Что такое научный факт? дайте ответ, коротко и ясно.

Обществознание
Что такое научный факт? дайте ответ, коротко и ясно.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Факт ( лат. factum — свершившееся) —  термин, в широком смысле может выступать как синоним  истины; событие или результат; реальное, а не вымышленное; конкретное и единичное в противоположность общему и абстрактному[
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