10тсловосочетаний с наречиями по правилу ударная о ё после шипящих
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10тсловосочетаний с наречиями по правилу ударная о ё после шипящих
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Смотреть умоляюще. 2)взглянуть испытующе 3) Петь убаюкивающе. 4) Идти неуклюже.5) Учиться блестяще. 6) На улице свежо.7) Говорить горячо. 8) П осмотреть угрожающе. 9) Кричать ужасающе. 10) Говорить заискивающе.
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