10тсловосочетаний с наречиями по правилу ударная о ё после шипящих

Русский язык
10тсловосочетаний с наречиями по правилу ударная о ё после шипящих
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Смотреть умоляюще. 2)взглянуть испытующе 3) Петь убаюкивающе. 4) Идти неуклюже.5) Учиться блестяще. 6) На улице свежо.7) Говорить горячо. 8) П осмотреть угрожающе. 9) Кричать ужасающе. 10) Говорить заискивающе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В усадьбе Абрамцево проходят мастер классы по лепке из глины.В печи обожгли 68 ваз,??то составляет 4/7 всех поделок,которые были вылеплены.Сколько ...
Ответить
Русский язык
Весна, но холодно. Разбор предложения
Ответить
Математика
Решите пожалуйста уравнение! 2,3х = 460
Ответить
Биология
1.Эритроциты крови имеют большую поверхность за счёт а)выростов клеток б)наличи?? одного ядра в)двояковогнутой формы г)ложноножек 2.В чём...
Ответить
Английский язык
Помогите, пожалуйста, перевести на русский. 1. Take a look at our favorite oldies but goldies. Too nice for words! 2. Lots of wonderful flares to t...
Ответить