Функции рецепторов: а)несут возбуждение от ЦНС к рабочему органу б)тормозят раз??ражение в)воспринимает раздражение г)переключают возбуждение с чувствительных нейронов на двигательные. выберите верное

Биология

Функции рецепторов: а)несут возбуждение от ЦНС к рабочему органу б)тормозят раз??ражение в)воспринимает раздражение г)переключают возбуждение с чувствительных нейронов на двигательные. выберите верное

Автор: Гость