Функции рецепторов: а)несут возбуждение от ЦНС к рабочему органу б)тормозят раз??ражение в)воспринимает раздражение г)переключают возбуждение с чувствительных нейронов на двигательные. выберите верное
Биология
Функции рецепторов: а)несут возбуждение от ЦНС к рабочему органу б)тормозят раз??ражение в)воспринимает раздражение г)переключают возбуждение с чувствительных нейронов на двигательные. выберите верное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рецепторы - нервные окончания, воспринимающие раздражение, следовательно - в)
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