В основе навыка вождения автомобиля у опытного водителя лежит... 1) Динамический ??тереотип 2) Инстинкт 3) Рассудочная деятельность 4) Безусловный рефлекс
Биология
В основе навыка вождения автомобиля у опытного водителя лежит... 1) Динамический ??тереотип 2) Инстинкт 3) Рассудочная деятельность 4) Безусловный рефлекс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Динамический стереотип. Это последовательность действий, доведенная до автоматизма.
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