Что такое корневое корневое давление
Биология
Что такое корневое корневое давление
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корневое давление, давление, возникающее в проводящих сосудах корней растений.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Добрый вечер помогите пжлстттт поставьте предложение в вопросительную и отрицательную формы: He was listened to attentively
Биология
В основе навыка вождения автомобиля у опытного водителя лежит... 1) Динамический ??тереотип 2) Инстинкт 3) Рассудочная деятельность 4) Б...
Алгебра