ПОЖАААЙЛУСТА)) МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ ? НЕ МОГУ РЕШИТЬ (((

Алгебра
ПОЖАААЙЛУСТА)) МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ ? НЕ МОГУ РЕШИТЬ (((
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
       х-1 НАСКОЛЬКО Я ЗНАЮ! Нижние числа выпадают из-за паралельности
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