На меньший поршень гидравлического пресса площадью 30см2 действует сила 180h. Площадь большогопоршня 300см2 .какая сила действует на большой поршень ?

Физика
На меньший поршень гидравлического пресса площадью 30см2 действует сила 180h. Площадь большогопоршня 300см2 .какая сила действует на большой поршень ?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1800 ньютонов по идее
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