Помогите найти значение выражения при a=14

Гость: Гость:

Сначала числа в скобке приводишь к общему знаменателю (40а) получается дробь -3/40а -3/40а умножить на а^2/3 3 сокращаются -а в квадрате / 40 а -14 ^2 / 40 х 14 квадрат и 14 в знаменателе сокращаются -14/40 -7/20 = -0,35