Помогите найти значение выражения при a=14
Алгебра
Помогите найти значение выражения при a=14
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала числа в скобке приводишь к общему знаменателю (40а) получается дробь -3/40а -3/40а умножить на а^2/3 3 сокращаются -а в квадрате / 40 а -14 ^2 / 40 х 14 квадрат и 14 в знаменателе сокращаются -14/40 -7/20 = -0,35
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