Решите с помощью уравнения задачу. Ваня задумал число. Если к этому числу прибави??ь 27 и из полученной суммы вычесть 14,то получим число 36. Какое число задумал Ваня? ОЧЕНЬ СРОЧНО!!

Математика
Решите с помощью уравнения задачу. Ваня задумал число. Если к этому числу прибави??ь 27 и из полученной суммы вычесть 14,то получим число 36. Какое число задумал Ваня? ОЧЕНЬ СРОЧНО!!
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Гость:
Ответ будет 23 задумал ваня
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