Решите с помощью уравнения задачу. Ваня задумал число. Если к этому числу прибави??ь 27 и из полученной суммы вычесть 14,то получим число 36. Какое число задумал Ваня? ОЧЕНЬ СРОЧНО!!

Математика

Решите с помощью уравнения задачу. Ваня задумал число. Если к этому числу прибави??ь 27 и из полученной суммы вычесть 14,то получим число 36. Какое число задумал Ваня? ОЧЕНЬ СРОЧНО!!

Автор: Гость