Решите с решением......

Гость: Гость:

Правильно. Это действительно 500 Па. Решаете таково . Давление это сила деленная на площадь. Сила это масса на ускорение свободного падения. 1,5*10=15 Н. 300 см^2 переводим в систему СИ и это 0,03 м^2. Затем 15/0,03=500 Па