Решите с решением......

Физика
Решите с решением......
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Правильно. Это действительно 500 Па. Решаете таково . Давление это сила деленная на площадь. Сила это масса на ускорение свободного падения. 1,5*10=15 Н. 300 см^2 переводим в систему СИ и это 0,03 м^2. Затем 15/0,03=500 Па
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