Решите систему уравнение методом постановки. Подробней, пожалуйста. За подробнос??ь даю 30 баллов.
Математика
Решите систему уравнение методом постановки. Подробней, пожалуйста. За подробнос??ь даю 30 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВОТ..............................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Алгебра
В 2 бригадах было одинаковое количество рабочих после того как из первой бригады перевели во вторую 3 рабочих в ней стало в 3 раза меньше рабочих ч...
Физика
Английский язык