Решите систему уравнение методом постановки. Подробней, пожалуйста. За подробнос??ь даю 30 баллов.

Математика
Решите систему уравнение методом постановки. Подробней, пожалуйста. За подробнос??ь даю 30 баллов.
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