Решите систему уравнений: 1)2x+5y=1 ; 2) 2x-3y=-7
Алгебра
Решите систему уравнений: 1)2x+5y=1 ; 2) 2x-3y=-7
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