1. Начертите отрезки АВ и СЕ, такие что АВ=4см2мм и СЕ=5см7мм. Отметьте на отрезке АВ т??чки К и О. Запишите все получившиеся отрезки с концами А, В точки К и О.Запишите все получившиеся отрезки.

Математика
1. Начертите отрезки АВ и СЕ, такие что АВ=4см2мм и СЕ=5см7мм. Отметьте на отрезке АВ т??чки К и О. Запишите все получившиеся отрезки с концами А, В точки К и О.Запишите все получившиеся отрезки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ, АО, АК, ОК, ОВ, КВ, СЕ.Это все возможные отрезки
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