1. Начертите отрезки АВ и СЕ, такие что АВ=4см2мм и СЕ=5см7мм. Отметьте на отрезке АВ т??чки К и О. Запишите все получившиеся отрезки с концами А, В точки К и О.Запишите все получившиеся отрезки.

Математика

1. Начертите отрезки АВ и СЕ, такие что АВ=4см2мм и СЕ=5см7мм. Отметьте на отрезке АВ т??чки К и О. Запишите все получившиеся отрезки с концами А, В точки К и О.Запишите все получившиеся отрезки.

Автор: Гость