Именнованый масштаб изображён на плане следующим образом в 1 сантиметре 50 метров как будет выглядеть этот масштаб записанный в численном виде
География
Именнованый масштаб изображён на плане следующим образом в 1 сантиметре 50 метров как будет выглядеть этот масштаб записанный в численном виде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1:5000 - правильный ответ
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