Именнованый масштаб изображён на плане следующим образом в 1 сантиметре 50 метров как будет выглядеть этот масштаб записанный в численном виде

География

Именнованый масштаб изображён на плане следующим образом в 1 сантиметре 50 метров как будет выглядеть этот масштаб записанный в численном виде

Автор: Гость