Я сейчас обращаюсь к лесорубам.где ставится запятая

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Я сейчас обращаюсь к лесорубам.где ставится запятая
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я сейчас обращаюсь к, лесорубам
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