7 кг огурцов разложили в 3 банки. Сколько банок потребуется для 21 кг огурцов?
Математика
7 кг огурцов разложили в 3 банки. Сколько банок потребуется для 21 кг огурцов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 21:7 = 3 (раза) 2)3*3 = 9(банок) Ответ: 9 банок
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