Решите систему уравнений 3X^2 - 2х=y 3x-2=y
Алгебра
Решите систему уравнений 3X^2 - 2х=y 3x-2=y
Ответ(ы):
Гость:
Почему мое решение удалено....я же правильно решила(
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