Решите систему уравнений графическим способом x^2-4x-2y-5=0 xy+2=0

Алгебра
Решите систему уравнений графическим способом x^2-4x-2y-5=0 xy+2=0
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Гость:
Прикрепляю файл PDF с таблицей и графиком. По-моему там все понятно
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