Решите следующую "смысловую пропорцию". Установите, какому русскому слову соответствует Х. усыплять : пугать : укладывать = Х : испугаться : улечься Ответ запишите словом с маленькой буквы, без кавычек и каких-либо знаков, напр...

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Решите следующую "смысловую пропорцию". Установите, какому русскому слову соответствует Х. усыплять : пугать : укладывать = Х : испугаться : улечься Ответ запишите словом с маленькой буквы, без кавычек и каких-либо знаков, например: победить

Автор: Гость