Решите следующую "смысловую пропорцию". Установите, какому русскому слову соответствует Х. усыплять : пугать : укладывать = Х : испугаться : улечься Ответ запишите словом с маленькой буквы, без кавычек и каких-либо знаков, напр...
Русский язык
Решите следующую "смысловую пропорцию". Установите, какому русскому слову соответствует Х. усыплять : пугать : укладывать = Х : испугаться : улечься Ответ запишите словом с маленькой буквы, без кавычек и каких-либо знаков, например: победить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ : уснуть, т.к. на месте Х должен быть глагол усыплять в совершенной форме
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