Помогите пожалуйста №913
Математика
Помогите пожалуйста №913
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начерти просто отрезок в 6 см,подели потом на шесть равных частей,то есть по 1 см. Когда будешь чертить 1/6 от отрезка,нарисуй отрезок=1 см Когда будешь чертить 2/6 от отрезка,нарисуй его равным=2 см И так дальше по аналогии
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