Помогите пожалуйста №913

Гость: Гость:

Начерти просто отрезок в 6 см,подели потом на шесть равных частей,то есть по 1 см. Когда будешь чертить 1/6 от отрезка,нарисуй отрезок=1 см Когда будешь чертить 2/6 от отрезка,нарисуй его равным=2 см И так дальше по аналогии