Вот и опять весна! Весело пылает весенее солнце,звенит капель.На синем-синем небе ??и облачка.Пенится,булькает,перекликается друг с другом весение ручьи и уносит далеко -далеко лёгкие кораблики. Укажите падеж имен прилагательны...
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Вот и опять весна! Весело пылает весенее солнце,звенит капель.На синем-синем небе ??и облачка.Пенится,булькает,перекликается друг с другом весение ручьи и уносит далеко -далеко лёгкие кораблики. Укажите падеж имен прилагательных,спряжение глаголов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весенее ( ср.р., И.п.), синем-синем ( ср.р., П.п.) весение ( м.р., И.п.) легкие ( м.р., И.п.) ; 1 спр: пылает, булькает, перекликается, 2 спр: звенит, пенится, уносит
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