Вот и опять весна! Весело пылает весенее солнце,звенит капель.На синем-синем небе ??и облачка.Пенится,булькает,перекликается друг с другом весение ручьи и уносит далеко -далеко лёгкие кораблики. Укажите падеж имен прилагательны...

Русский язык

Вот и опять весна! Весело пылает весенее солнце,звенит капель.На синем-синем небе ??и облачка.Пенится,булькает,перекликается друг с другом весение ручьи и уносит далеко -далеко лёгкие кораблики. Укажите падеж имен прилагательных,спряжение глаголов

Автор: Гость