Какую функцию выполняет кровеносная система у насекомых? 1) Участие в газообмене 2) Перенос кислорода и удаление углекислого газа из организма 3) Переваривание пищи 4) Перенос питательных веществ и продуктов жизнедеятельности
Биология
Какую функцию выполняет кровеносная система у насекомых? 1) Участие в газообмене 2) Перенос кислорода и удаление углекислого газа из организма 3) Переваривание пищи 4) Перенос питательных веществ и продуктов жизнедеятельности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4-перенос питательных веществ
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