Какую функцию выполняет кровеносная система у насекомых? 1) Участие в газообмене 2) Перенос кислорода и удаление углекислого газа из организма 3) Переваривание пищи 4) Перенос питательных веществ и продуктов жизнедеятельности

Биология

Какую функцию выполняет кровеносная система у насекомых? 1) Участие в газообмене 2) Перенос кислорода и удаление углекислого газа из организма 3) Переваривание пищи 4) Перенос питательных веществ и продуктов жизнедеятельности

Автор: Гость