Почему у моллюсков есть специальные органы дыхания,а у кольчатых червей нет?
Биология
Почему у моллюсков есть специальные органы дыхания,а у кольчатых червей нет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Черви дышат всем телом, а моллюски дашат с помощью жабр, а у наземных видов с помощью лёгких
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