Лабораторная работа № 13 по Биологии. Тема:Изучение внешнего строения моховидных ??астений. Цель:Знакомство с внешним строением зеленого мха. Нужен вывод. Срочно!! Заранее спасибо.
Биология
Лабораторная работа № 13 по Биологии. Тема:Изучение внешнего строения моховидных ??астений. Цель:Знакомство с внешним строением зеленого мха. Нужен вывод. Срочно!! Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В отличае от низших растений- водорослей и лишайников- тело большинства мохообразных представлено побегом, состоящим из стебля и листьев; только у части мохообразных тело представлено слоевищем. От низших растений мохообразные отличаются также. ЗАРАНЕЕ СКАЖУ,НЕ ЗНАЮ ЭТО ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕТ!!!ОТВЕТИЛА ЧЕМ СМОГЛА!!!
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