Зная, что поезд ехал со скоростью 36 км\ч и проехал 144 км, ответь на вопрос. Какой до??жна быть скорость поезда, чтобы за то же время он смог проехать расстояние в 288 км?
Математика
Зная, что поезд ехал со скоростью 36 км\ч и проехал 144 км, ответь на вопрос. Какой до??жна быть скорость поезда, чтобы за то же время он смог проехать расстояние в 288 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость должна быть в 2 раза больше чем сейчас , так как 288/144=2
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