Зная, что поезд ехал со скоростью 36 км\ч и проехал 144 км, ответь на вопрос. Какой до??жна быть скорость поезда, чтобы за то же время он смог проехать расстояние в 288 км?

Математика
Зная, что поезд ехал со скоростью 36 км\ч и проехал 144 км, ответь на вопрос. Какой до??жна быть скорость поезда, чтобы за то же время он смог проехать расстояние в 288 км?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость должна быть в 2 раза больше чем сейчас , так как 288/144=2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите перевести из 1 дм2 в м2
Ответить
Обществознание
Сочинение про природу пермского края.
Ответить
Английский язык
Помогите.пожалуйста...срочнаа
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста №913
Ответить
Русский язык
Вот и опять весна! Весело пылает весенее солнце,звенит капель.На синем-синем небе ??и облачка.Пенится,булькает,перекликается друг с другом весение ...
Ответить