Зная, что поезд ехал со скоростью 36 км\ч и проехал 144 км, ответь на вопрос. Какой до??жна быть скорость поезда, чтобы за то же время он смог проехать расстояние в 288 км?

Математика

Зная, что поезд ехал со скоростью 36 км\ч и проехал 144 км, ответь на вопрос. Какой до??жна быть скорость поезда, чтобы за то же время он смог проехать расстояние в 288 км?

Автор: Гость