Решите уравнение 1) |2х|=6. 2) |3х|=12 3)|5х|+3=8 4)|4х|+5=1. 5) |1.5х|-2=4. 6) 7-|6х|=-5

Математика
Решите уравнение 1) |2х|=6. 2) |3х|=12 3)|5х|+3=8 4)|4х|+5=1. 5) |1.5х|-2=4. 6) 7-|6х|=-5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2x)=6            :           x=6/2=3 (3x)=12          :           x=12/3=4 (5x)+3=8        :           x=(8-3)/5=1 (4x)+5=1        :           x=(1-5)/4=-1 (1.5*x)-2=4    :           x=(4+2)/1.5=4 7-(6*x)=-5      :           x=(7+5)/6=2
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