Какое количество теплоты необходимо сообщить куску свинца массой 2кг чтобы нагре??ь от 10 до 110 с ответ выразите кдж
Физика
Какое количество теплоты необходимо сообщить куску свинца массой 2кг чтобы нагре??ь от 10 до 110 с ответ выразите кдж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=cm (t*2-t*1) Q=140Дж/кг*Сх2кгх(110*C-10*C)=28000 Дж=28кДж
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