Какое количество теплоты необходимо сообщить куску свинца массой 2кг чтобы нагре??ь от 10 до 110 с ответ выразите кдж

Физика

Какое количество теплоты необходимо сообщить куску свинца массой 2кг чтобы нагре??ь от 10 до 110 с ответ выразите кдж

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