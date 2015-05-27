Составить таблицу сравнение востока и запада в новое время

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ВостокЗапад доминирование духовных ценностейприоритет материальных ценностей общность (семейная, клановая, этническая) - основной субъект познанияиндивид - основной субъект познания устойчивый традиционализмсклонность к модернизации разрыв между элитами и народом формирует особый менталитетзависимость менталитета от роста и влияния среднего класса утверждение гармонии человека и природыидея освоения природы сменяется идеей ее защиты созерцательное отношение к мируактивное отношение к сущему усвоение западной философской культуры при сохранении самобытностислабое восприятие восточной философии при усиливающемся интересе к Востоку в целом Назовите и проанализируйте основные идеи и проблемы современной научной фантастики как жанра литературы и киноНаучная фантастика — жанр в литературе, кино и других видах искусства, одна из разновидностей фантастики. Научная фантастика основывается на фантастических допущениях в области науки, включая как точные, так и естественные, и гуманитарные науки. Научная фантастика описывает вымышленные технологии и научные открытия, контакты с нечеловеческим разумом, возможное будущее или альтернативный ход истории, а также влияние этих допущений на человеческие общество и личность. Действие научной фантастики часто происходит в будущем, что роднит этот жанр с футурологией.Раскройте философский взгляд на природу человека. Дайте оценку опыта Милгрэма и вывода Лоренца <== предыдущая |следующая ==> Сделайте анализ проблемы свободы и парадокса свободы Дата добавления: 2015-05-27; просмотров: 51; Опубликованный материал нарушает авторские права? | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУНе нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском: