Определите среднию кенетическую энергию молекул одноатомного газа и концентрации молекул при температуре 290К и давлении 0,8МПа
Физика
Определите среднию кенетическую энергию молекул одноатомного газа и концентрации молекул при температуре 290К и давлении 0,8МПа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: T=290 K p=0,8 МПа = 8*10⁵ Па k=1,38*10⁻²³ Дж/К - постоянная Больцмана E=? n=? Решение: Основное уравнение МКТ p=n*k*T отсюда n=p/k*T Связь абсолютной температуры и средней кинетической энергии частиц: E=3*k*T/2 n=8*10⁵/1,38*10⁻²³*290=2*10¹⁶ (м⁻³) E=3*1,38*10⁻²³*290/2=6*10⁻²¹ (Дж) Ответ: n= 2*10¹⁶ м⁻³ E=6*10⁻²¹ Дж
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