Определите среднию кенетическую энергию молекул одноатомного газа и концентрации молекул при температуре 290К и давлении 0,8МПа

Физика

Определите среднию кенетическую энергию молекул одноатомного газа и концентрации молекул при температуре 290К и давлении 0,8МПа

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