Папа с Алешей отправились на рыбалку. они ехали поездом 2 часа со скоростью 80 км/ч, ??отом а ч шли пешком со скоростью 3 км/ч и наконец 2 часа плыли со скоростью в км/ч. Какой путь они проделали от вокзала до места рыбалки? Со...

Математика

Папа с Алешей отправились на рыбалку. они ехали поездом 2 часа со скоростью 80 км/ч, ??отом а ч шли пешком со скоростью 3 км/ч и наконец 2 часа плыли со скоростью в км/ч. Какой путь они проделали от вокзала до места рыбалки? Составь выражение и найди его значение, если а=3, в=6

Автор: Гость