Папа с Алешей отправились на рыбалку. они ехали поездом 2 часа со скоростью 80 км/ч, ??отом а ч шли пешком со скоростью 3 км/ч и наконец 2 часа плыли со скоростью в км/ч. Какой путь они проделали от вокзала до места рыбалки? Со...
Математика
Папа с Алешей отправились на рыбалку. они ехали поездом 2 часа со скоростью 80 км/ч, ??отом а ч шли пешком со скоростью 3 км/ч и наконец 2 часа плыли со скоростью в км/ч. Какой путь они проделали от вокзала до места рыбалки? Составь выражение и найди его значение, если а=3, в=6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим выражение: 2*80+а*3+2*в Решаем выражение: 2*80+а*3+2*в=2*80+3*3+2*6=160+9+12=181 км Ответ: От вокзала до места рыбалки они проделали путь длиной 181 км.
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