Сочинение на английском языке на тему какая мебель есть у тебя дома
Английский язык
Сочинение на английском языке на тему какая мебель есть у тебя дома
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Hi my name is (Тут должно быть твоё имя). This is my home. My home is big. In my home have's rooms. A kitchen, a living room, a bed room, a bathroom, a toilet. Hi have's furniture. A sofa, a armchair, a table, a dishwasher, a bath. Дальше додумывай сам
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