Сочинение на английском языке на тему какая мебель есть у тебя дома

Английский язык
Сочинение на английском языке на тему какая мебель есть у тебя дома
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Hi my name is (Тут должно быть твоё имя). This is my home. My home is big. In my home have's rooms. A kitchen, a living room, a bed room, a bathroom, a toilet. Hi have's furniture. A sofa, a armchair, a table, a dishwasher, a bath. Дальше додумывай сам
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Равные углы BAC и ACD отложены по разные стороны от прямой AC. Докажите, что AB = CD, если угол ACB = углу CAD
Ответить
Алгебра
ПОМОГИТЕ! Решить неравенство: 1) √3/ 3-x² < 2/ √3-x 2)3/ x²-1 - 1/2 < 3/ 2x-2
Ответить
Биология
Охарактеризуйте строение систем органов,которые появляются у кольчатых червей,Н??ПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА-БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА,7 класс
Ответить
Математика
Упростить уравнение: а) (tga+ctga)*(1+cosa)*(1-cosa) б) cos^3a+sin^3a/sina+cos^3a-sin^3a/cosa
Ответить
Математика
В мешке 5 голубых,3 красных и 2 белых шара.какую часть всех шаров составляют белые ш??ры?
Ответить