Что относится к операционной системы ?
Информатика
Что относится к операционной системы ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Операционная система - самая главная программа на компьютере. Она запускает другие программы, называющиеся прикладными (текстовые, графические, числовые редакторы) а также антивирусы.
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