Напишите сочинение даю много балов 80 по роману А С Пушкина Капитанская дочка Образ Маши Мироновой 1.О романе А С Пушкина Капитанская дочка 2.Образ Маши Мироновой 1)Партрет как средство хаарактеристики 2)Черты характера ...

Литература

Напишите сочинение даю много балов 80 по роману А С Пушкина Капитанская дочка Образ Маши Мироновой 1.О романе А С Пушкина Капитанская дочка 2.Образ Маши Мироновой 1)Партрет как средство хаарактеристики 2)Черты характера а.застенчивость скромномть стыдливость б.чувствительность в.заботливость г.преданность д.доброта е.искренность ж.сила характера 3)Любовь к Гриневу 4)Постуки 3 Значение образа Маши Мироновой

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