В каких европейских странах монархия была ограничена или упразднена? В чем выражались особенности политического развития этих. стран?
История
В каких европейских странах монархия была ограничена или упразднена? В чем выражались особенности политического развития этих. стран?
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Гость:
Англия , Франция особенности - больше свобод думаю стало
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